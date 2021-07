Erjavec pričakuje ostro razpravo o reformi kmetijske politike, v Umanoteri kritični

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 5. julija - Evropski in slovenski kmetje so glede reforme skupne kmetijske politike 2023-2027 precej kritični. Spreminjajo se narava nekaterih ukrepov in pogoji za pridobitev sredstev, predvsem pa bo teh manj, ker se širijo nameni politike, pravi agrarni ekonomist Emil Erjavec. Meni, da lahko pričakujemo ostro razpravo. Do reforme so kritični tudi v Umanoteri.