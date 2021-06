Pogajalci institucij EU dosegli dogovor glede reforme skupne kmetijske politike

Bruselj, 25. junija - Predstavniki vseh treh institucij EU so danes dosegli začasni dogovor glede reforme skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023-2027. Dogovor utira pot pravičnejši in bolj zeleni kmetijski politiki, v ospredju katere je izboljšanje položaja mladih kmetov, spodbujanje prehranske varnosti in skrb za okolje.