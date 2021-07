Nevladne organizacije kritične do načrta izvajanja skupne kmetijske politike

Ljubljana, 2. julija - Nevladne organizacije s področja kmetijstva so do načrta skupne kmetijske politike (SKP) kritične, da je preveč nejasnosti in premalo izračunov. "Za uresničljiv strateški načrt za izvajanje nove skupne kmetijske politike moramo vedeti, kdo bo upravičen do sredstev in potrebujemo konkretne izračune," so poudarili.