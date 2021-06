Ministrstvo bo znova preverilo interes za monosežig komunalnega blata

Celje, 29. junija - Ministrstvo za okolje in prostor bo naročilo izdelavo tehnične in ekonomske izvedljivosti izgradnje monosežigalnice komunalnega blata v Mariboru in Ljubljani. Ker ne želi vnaprej določati dveh lokacij, bo vnovič preverilo tudi, kakšen je interes za monosežig drugje po Sloveniji, pravi minister Andrej Vizjak.