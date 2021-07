Na zelenem seznamu držav po novem tudi Hrvaška in Nemčija

Ljubljana, 3. julija - Na razširjenem zelenem seznamu držav glede na epidemiološke razmere so od danes med drugim cela Hrvaška, Nemčija, Švica in Črna gora. Za potnike iz teh države odslej ob vstopu v Slovenijo ni nobenih omejitev. V veljavo stopajo tudi spremembe pri pogojih vstopa v državo z območij na rdečem in temno rdečem seznamu.