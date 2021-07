Ruska vojaška letala na vadbenih preletih nad Črnim morjem

Moskva, 3. julija - Več kot deset ruskih vojaških letal je preletavalo Črno morje. Kot so danes sporočili iz črnomorske flote, so opravljali vaje za raketne in bombne napade na ladje. Na območju sicer trenutno poteka mednarodna pomorska vojaška vaja, v kateri sodelujejo ZDA, Ukrajina in skoraj 30 drugih držav.