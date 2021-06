V Črnem morju ruski opozorilni streli za rušilec britanske mornarice, London zanika

Moskva/London, 23. junija - Ruska obmejna patruljna ladja in bombnik Su-24 sta v Črnem morju izstrelila opozorilne strele in bombe proti rušilcu britanske mornarice, ki je po navedbah ruske strani kršil ruske ozemeljske vode. V Londonu so ruske navedbe o opozorilnih strelih proti britanski ladji zanikali.