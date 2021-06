Nizozemska obtožuje Rusijo nevarnega ravnanja do svoje ladje v Črnem morju

Haag, 29. junija - Nizozemska je danes ruska bojna letala obtožila "nevarnega" ravnanja do nizozemske bojne ladje, ki je plula po Črnem morju. Do incidenta je prišlo v četrtek, to je dan po tistem, ko naj bi ruska vojska izstrelila opozorilne strele proti britanskemu rušilcu. Nizozemska in britanska ladja sta sicer del iste skupine ladij.