Konec meseca začetek sojenja za vatikansko nepremičninsko afero v Londonu

Vatikan, 3. julija - Pred vatikanskim sodiščem naj bi se konec meseca začel proces zaradi afere z nakupom nepremičnin v Londonu. Očitki zoper več kot ducat fizičnih in pravnih oseb segajo od zlorabe položaja do pranja denarja, goljufije in korupcije. Med obtoženimi sta kardinal Giovanni Angelo Becciu in Cecilia Marogna, ki naj bi bila dejavna tudi v Sloveniji.