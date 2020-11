Nekdanji kardinal Giovanni Angelo Becciu toži tednik zaradi klevetanja

Vatikan, 18. novembra - Nekdanji kardinal Giovanni Angelo Becciu, ki je odstopil zaradi finančne afere, se brani in je vložil tožbo zaradi klevetanja proti italijanskem tedniku L'Espresso, so danes sporočili iz njegove pisarne. Revija je namreč poročala, da je Becciu društvu svojega brata in drugim osebam na Sardiniji nakazal denar iz vatikanskih blagajn.