Kriminalisti naj bi potrdili pranje denarja v t. i. vatikanski aferi Becciu

Ljubljana/Vatikan, 23. marca - Potem ko so ljubljanski kriminalisti v ponedeljek sporočili, da so v leto dni trajajoči preiskavi potrdili sum pranja več kot pol milijona evrov iz Italije in vložili kazenske ovadbe, časnika Dnevnik in Večer danes poročata, da gre za nadaljevanje t. i. vatikanske afere Becciu in da je bila ovadena Italijanska Cecilia Marogna.