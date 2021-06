Irska zaradi različice delta preložila sprostitev določenih omejitvenih ukrepov

Dublin, 29. junija - Irska vlada je danes zaradi različice novega koronavirusa delta preložila omilitev določenih ukrepov za zajezitev virusa, predvideno za prihodnji ponedeljek. Notranje prostore restavracij in lokalov so nameravali odpreti za vse, a jih bodo samo za tiste, ki so cepljeni proti covidu-19 ali pa so ga preboleli.