Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o prihajajočem predsedovanju Slovenije Svetu EU in prizadevanju Slovenije za širjenje EU na Zahodni Balkan. Poročale so tudi o prijavah, ki jih je lani prejel slovenski inšpektorat za delo in opozorilu o širjenju delta različice novega koronavirusa.