Večer o policiji (29. 6.)

Maribor, 28. junija - Elizabeta Planinšič v komentarju Pohvale in kritike piše o tem, da je po policiji, za katero so mnogi v zadnjih mesecih opozarjali, da je preveč represivna, tokrat padlo z druge strani. Zaupanje državljanov v policijo je nizko kot nikoli doslej. In ker si jo je neprikrito skoraj v celoti podredila politika, bo verjetno še padalo, piše avtorica.