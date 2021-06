Dnevnik o odzivih Janše in Hojsa na ukrepanje policistov (29. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Zoran Potič v komentarju Svinje in biseri piše o tem, da sta predsednik vlade Janez Janša in notranji minister Aleš Hojs z zahtevo po poročilu o ukrepanju zoper t. i. rumene jopiče na Prešernovem trgu in označevanju navzočih z "biseri" in "svinjami" prestopila nov prag dopustnosti, dostojnosti in demokratičnosti.