Premieru Janši odlikovanje Svetovnega slovenskega kongresa

Ljubljana, 27. junija - Premier Janez Janša se je danes udeležil slovesnosti ob 30. obletnici prvega zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa, na kateri so odkrili spominsko ploščo. Ob tej priložnosti so Janši podelili zlatnik, odlikovanje, ki ga podeljujejo posameznikom in institucijam, ki s svojo dejavnostjo krepijo narodno zavest pri rojakih doma in po svetu.