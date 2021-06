V filharmoniji koncert Korenine moje domovine ob 30-letnici samostojnosti

Ljubljana, 26. junija - Nizu prireditev, ki obeležujejo 30-letnico samostojnosti Slovenije, se bo nocoj ob 20.30 pridružil koncert v Slovenski filharmoniji. Pripravila sta ga izseljensko društvo Slovenija v svetu in Glasbena matica Ljubljana, na njem pa bodo zbori, solisti in instrumentalisti poustvarili slovenska glasbena dela, od ljudskih do umetnih skladb.