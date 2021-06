Policist Derek Chauvin za umor Georgea Floyda obsojen na 22 in pol let zapora

Minneapolis, 26. junija - Sodnik Peter Cahill je v petek v Minneapolisu nekdanjega policista Dereka Chauvina obsodil na 22 in pol let zapora zaradi umora temnopoltega osumljenca med ponesrečeno aretacijo maja lani. Floydova smrt je sprožila silovite proteste proti policijskemu nasilju v ZDA in po svetu.