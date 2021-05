Biden na obletnico smrti Georgea Floyda sprejel njegovo družino

Washington, 25. maja - V ZDA so danes potekali številni dogodki v spomin na temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je maja lani v Minneapolisu med aretacijo zadušil beli policist Derek Chauvin. Umor je povzročil hude proteste po ZDA in v svetu proti policijskemu nasilju in rasizmu, Chauvina pa je porota aprila obsodila za umor.