V ZDA ob obletnici smrti Georgea Floyda več dogodkov

New York, 24. maja - V ZDA se bodo v torek spomnili smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je 25. maja lani v Minneapolisu med poskusom aretacije zadušil policist Derek Chauvin. Floydova smrt je povzročila proteste proti policijskemu nasilju in rasizmu v ZDA in po svetu, Chauvin pa po obsodbi za umor čaka na izrek kazni.