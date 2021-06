Onkološki inštitut priporoča onkološkim bolnikom cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 26. junija - Onkološki bolniki in tisti, ki so raka v preteklosti že preboleli, imajo ob okužbi z novimi različicami virusa večje tveganje za hud potek bolezni covida-19. Onkološki inštitut Ljubljana zato poudarja pomembnost cepljenja tovrstnih bolnikov in poziva, da se ob pomislekih slednji posvetujejo z zdravstveno stroko.