Vlada podaljšuje ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti

Ljubljana, 24. junija - Vlada je danes ukrepe na področju postopkov zaradi insolventnosti podaljšala do 30. septembra. Do takrat so poslovodstva začasno razbremenjena obveznosti vložiti predlog za začetek stečaja ali prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije in če bo družba lahko nesolventnost odpravila.