Osrednji govornik na državni proslavi Pahor, zbrane bosta nagovorila tudi Janša in Michel

Ljubljana, 23. junija - Osrednji govornik na petkovi državni proslavi ob 30-letnici slovenske državnosti in obeležitvi prevzema predsedovanja Slovenije Svetu EU na Trgu republike bo predsednik republike Borut Pahor, zbrane pa bosta nagovorila tudi predsednik vlade Janez Janša in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Proslava bo odprta za vse, so sporočili iz Ukoma.