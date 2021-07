Letošnji splošni dogovor za zdravstvene domove predvideva pogodbeno kazen za neupravičeno odklonitev bolnika

Ljubljana, 8. julija - Letošnji splošni dogovor v zdravstvu predvideva možnost izreka kazni v višini 400 evrov za zdravstvene zavode za neupravičeno odklonitev bolnika. Sprejemanje novih bolnikov do zgornje opredeljene meje je bila obveznost že prej, a je pri tem vseeno prihajalo do kršitev, sicer redkih, so na ministrstvu zapisali v odgovoru na poslansko vprašanje.