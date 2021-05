V splošnem dogovoru za letos več sredstev za duševno zdravje otrok in nižje cene zdravljenja covidnih bolnikov

Ljubljana, 27. maja - Vlada je danes sprejela splošni dogovor, ki določa cene zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu za letošnje leto. Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja so več sredstev namenili duševnemu zdravju otrok in mladostnikov, znižali so cene zdravljenja covidnih bolnikov v bolnišnicah, več denarja so namenili za primarno zdravstvo.