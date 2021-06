V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije s predlogom aneksa k splošnemu dogovoru

Ljubljana, 1. junija - V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so po vladnem sprejetju splošnega dogovora opozorili na velike finančne posledice zaradi znižanja cen zdravljenja covidnih bolnikov. Na osnovi teh bo "poslovanje bolnišnic oteženo, kar bo vnovič vodilo do negativnih poslovnih rezultatov," so zapisali za STA. Zato bodo dali pobudo k sprejetju aneksa.