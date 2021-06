Senatni republikanci blokirali demokratski predlog zakona o volitvah

Washington, 23. junija - Senatni republikanci so v torek ustavili nadaljnjo pot zakona o volilnih in etičnih reformah, ki so ga demokrati predlagali kot protiutež vrsti novih volilnih zakonov, ki jih republikanci po porazu Donalda Trumpa na predsedniških volitvah novembra lani sprejemajo v svojih državah.