Več kot sto ameriških korporacij s pozivom proti omejevanju dostopa do volitev

New York, 15. aprila - Več kot sto ameriških korporacij, med njimi Apple, Amazon in Ford, je izrazilo nasprotovanje omejevanju dostopa do volitev, ki jih sprejemajo zvezne države z republikansko večino v državnem kongresu. Največ razburjenja je sprožil nov volilni zakon v Georgii, republikanci pa skušajo podobne rešitve uveljaviti tudi v drugih zveznih državah.