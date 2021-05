Teksaški demokrati preprečili sprejetje restriktivne volilne zakonodaje

Austin, 31. maja - Demokratski člani teksaškega državnega kongresa so v nedeljo zvečer preprečili republikanski poskus potrditve nove volilne zakonodaje s tem, da so zapustili sejo. To ni prvi tak ukrep iz obupa teksaških demokratov v sodobni zgodovini, čeprav je na koncu vedno obveljala volja republikanske večine.