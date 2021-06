Mineva pet let od zgodovinskega referenduma o brexitu

London, 23. junija - Mineva pet let od referenduma o brexitu, na katerem so se Britanci odločili za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Otok je iz EU uradno izstopil konec januarja lani, z začetkom letošnjega leta pa je zapustil še evropsko carinsko unijo in notranji trg, s čimer je dokončno zapustil unijo.