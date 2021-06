ZN: Talibani v Afganistanu zavzeli 50 od 370 okrožij

New York, 22. junija - Od začetka umika mednarodnih sil iz Afganistana v začetku maja so talibani zavzeli že 50 od 370 okrožij v državi, so danes opozorili Združeni narodi. Posebna odposlanka generalnega sekretarja ZN za Afganistan Deborah Lyons je izrazila zaskrbljenost zaradi njihovega napredovanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.