Na AMZS zaključili izbor Najboljši za volanom

Vransko, 22. junija - V AMZS Centru varne vožnje na Vranskem so danes zaključil peti izbor Najboljši za volanom, najboljša mlada voznika pa sta postala Neca Galičič in Žiga Žgur. Tekmovalci so se preizkusili v petih vajah, s katerimi so organizatorji preizkusili njihovo vozniško znanje, spretnosti ter sposobnost ukrepanja v prometni nesreči, so sporočili z AMZS.