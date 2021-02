AMZS spet izbira najboljše mlade voznike

Ljubljana, 25. februarja - Mlade voznice in vozniki do 26. leta starosti se lahko tudi letos prijavijo na izbor Najboljši za volanom. Z namenom ozaveščanja o varni udeležbi v prometu med mladimi ga Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) organizira peto leto zapored. Izbor vsako leto privabi več sodelujočih, lani se ga je udeležilo 4500 mladih, so zapisali v sporočilu za javnost.