Merklovi proti covidu-19 po AstraZeneci v drugo odmerek Moderne

Berlin, 22. junija - Nemška kanclerka Angela Merkel je prejela tudi drugi odmerek cepiva proti covidu-19. Na vprašanje nemške tiskovne agencije dpa so v kabinetu kanclerke ogovorili, da se je to zgodilo pred nekaj dnevi in da je bil drugi odmerek cepivo ameriškega proizvajalca Moderna. Prvi odmerek je bilo cepivo AstraZenece.