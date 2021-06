V opoziciji bi kaznovanim za kršenje vladnih odlokov povrnili plačane globe

Ljubljana, 22. junija - Poslanci LMŠ, NeP, SD in Levice so vložili zakonski predlog za abolicijo in amnestijo vseh, ki so bili kaznovani za prekrške na podlagi neustavnega zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokov za omejevanje gibanja in zbiranja. Postopke, ki še niso zaključeni, bi ustavili, pravnomočno zaključene pa razveljavili in povrnili plačane globe.