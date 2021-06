Ugotovitve KPK v postopku zoper Pivčevo po zavrnitvi tožbenega zahtevka pravnomočne

Ljubljana, 22. junija - Ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v postopku zoper nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec glede nastanitve v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020 so pravnomočne. Upravno sodišče je namreč zavrnilo tožbeni zahtevek Pivčeve, so sporočili iz KPK.