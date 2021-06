Fajonova in Bratuškova se bosta udeležili državne proslave, Šarec in Mesec ne

Ljubljana, 21. junija - Voditelji LMŠ, SD, Levice in SAB so bili v pogovoru za Televizijo Slovenija pričakovano kritični do aktualne vlade. Obžalovali so, da bo slovenski narod 30-letnico države dočakal razklan. Tudi državne proslave se vodji LMŠ in Levice Marjan Šarec in Luka Mesec ne bosta udeležila, se je bosta pa predsednici SD in SAB Tanja Fajon in Alenka Bratušek.