Za talibane islamski sistem edini način za končanje vojne in zagotovitev pravic žensk

Kabul, 20. junija - Talibani so danes sporočili, da ostajajo zavezani mirovnim pogovorom, vendar vztrajajo, da je "pravi islamski sistem" v Afganistanu edini način za končanje vojne in za zagotovitev pravic, tudi za ženske. V državi se medtem krepi nasilje. Talibani so na severu države osvojili najmanj šest novih okrožij, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.