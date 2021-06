V Veliki Britaniji prvič po februarju več kot 10.000 novih okužb s koronavirusom

London, 17. junija - V Veliki Britaniji so v zadnjih 24 urah potrdili 11.007 novih okužb z novim koronavirusom. Prvič od konca februarja so tako v enem dnevu potrdili več kot 10.000 okužb, kar je posledica širjenja bolj nalezljive različice delta, ki so jo prvič ugotovili v Indiji.