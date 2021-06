V Osnovni šoli Preska odprli modularni prizidek

Medvode, 17. junija - V medvoški Osnovni šoli Preska so po sedmih mesecih gradnje v sredo slovesno odprli nov modularni prizidek, ki bo v pomoč pri začasnem premagovanju prostorske stiske v šoli, so danes sporočili z občine. To največjo izmed štirih osnovnih šol v občini letos obiskuje več kot 450 učencev.