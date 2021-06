Turistične agencije kritične do predloga interventnega zakona

Ljubljana, 17. junija - Pri trenutnem predlogu interventnega zakona za pomoč turizmu, ki naj bi ga danes sprejela vlada, po oceni Združenja turističnih agencij ne gre več za pomoč panogi. V javnem pismu so vlado pozvali, naj v predlog vključi ukrepe, kot so izplačilo enkratne nepovratne pomoči, subvencioniranje čakanja na delo in kritje fiksnih stroškov do konca leta.