Cepljenje brez naročanja v Mariboru v četrtek in petek

Maribor, 16. junija - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor organizira za vse občane mesta Maribor in okoliških občin množično cepljenje proti covidu-19 brez predhodnega naročanja v četrtek in petek. V ta namen imajo na razpolago 3500 odmerkov cepiva Johnson & Johnson in 13.500 odmerkov cepiva AstraZenece.