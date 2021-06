WHO opozarja na pojav različice lambda v Latinski Ameriki

Ženeva, 16. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila na različico novega koronavirusa, ki se pojavlja predvsem v Latinski Ameriki. Ta različica, ki so jo poimenovali z grško črko lambda, naj bi bila bolj nalezljiva in bolj odporna na protitelesa, so opozorili v Ženevi.