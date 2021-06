V Bohinju se nadejajo ponovitve lanske poletne turistične sezone

Bohinj, 16. junija - Turizem Bohinj se letos nadeja ponovitve lanskoletne turistične sezone. Pričakujejo veliko slovenskih gostov in upajo tudi na čim več tujcev. V novo sezono vstopajo z dvema velikima pridobitvama, prenovljenima Hotelom Bohinj in Gostiščem Danica, so pojasnili na današnji novinarski konferenci v Stari Fužini.