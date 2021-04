Na Bohinjskem jezeru načrtujejo omejitve pri športnih in drugih dejavnostih

piše Tinkara Zupan

Bohinj, 5. aprila - Bohinj je v začetku leta dobil strategijo trajnostnega razvoja območja Bohinjskega jezera. Ta išče rešitve za vse večji pritisk na jezero, ki ga prinašajo obiskovalci in njihove aktivnosti. V strategiji je začrtanih več ukrepov, med katerimi so prepoved kopanja na določenih območjih in ukinitev uporabe plastičnih kopalnih pripomočkov.