Kim Jong-un opozoril na pomanjkanje hrane v državi

Pjongjang, 16. junija - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je priznal, da se v državi soočajo s pomanjkanjem hrane zaradi pandemije covida-19 in lanskega tajfuna. V nagovoru na plenumu centralnega komiteja partije je opozoril, da "položaj postaja napet" in da je treba "situacijo zaradi hrane" razrešiti, so danes poročali državni mediji.