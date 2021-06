Delo o tretji vladi Janeza Janše (15. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Uroš Esih v komentarju Vztrajno streljanje v lastno koleno piše o zlitju notranje in evropske politike, ki jo je prinesla tretja vlada Janeza Janše. Avtor je izpostavil razmerje med vladavino prava in "vladavino" Janše, ki ga odražata zavračanje financiranja javne službe STA in zavestno neimenovanje delegiranih evropskih tožilcev.