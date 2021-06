Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o epidemioloških razmerah v Sloveniji in da slovenska vlada ne bo podaljšala epidemije covida-19. Poročale so tudi o srečanju zunanjih ministrov Slovenije in Italije v Rimu, ki sta po srečanju podpisala skupno izjavo za krepitev sodelovanja na različnih področjih.