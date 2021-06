Primorske novice o napakah državnega sistema pri shranjevanju oporok (15. 6.)

Koper, 14. junija - Ana Cukijati v komentarju Tudi država težko prizna napake piše o napakah, ki so se zgodile pri shranjevanju oporok na slovenskih sodiščih. Po njenem mnenju zanje ne bo odgovarjal nihče osebno, prav tako bi država najraje to pometla pod preprogo in z nesojenimi dediči sklenila poravnave in s tem hitro zaključila primere, kar pa ni vedno enostavno.