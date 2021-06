Na Zpiz od srede ob predhodnem naročanju preko klicnega centra

Ljubljana, 14. junija - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo od srede na podlagi novega odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe ponovno sprejemal stranke, praviloma ob predhodnem naročanju preko enotnega klicnega centra in ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov, so danes sporočili iz zavoda.